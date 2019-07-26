РИАМО - 26 июл. Молодых мам научат современным технологиям грудного вскармливания в рамках Всемирной летней недели поддержки грудного вскармливания, которая пройдет с 1 по 8 августа в Мытищах, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Неделю проведут для того, чтобы популяризовать кормление грудью, оказать медицинское содействие молодым мамам. Среди современных технологий вскармливания, которым обучат пришедших, рассмотрят сцеживание, создание индивидуальных банков грудного молока, разработку и использование индивидуальных методик кормления.

«Неделя стартует в конференц-зале перинатального центра ГБУЗ МО «Мытищинская городская клиническая больница». С молодыми родителями проведут беседу на тему: «Почему важно кормить ребенка молоком матери». А 8 августа для всех желающих пройдет экскурсия по перинатальному центру и встреча со специалистом по грудному вскармливанию и заведующей отделением новорожденных», – отмечается в сообщении.

Еще в 2000 году родильный стационар Мытищинской городской больницы, один и первых в России, поддержал инициативу ВОЗ – начал работать по принципу совместного пребывания матери и новорожденного и грудного вскармливания. В 2001 году ему было присвоено звание ВОЗ/ЮНИСЕФ «Госпиталь доброжелательного отношения к ребенку.

Сейчас в родильном отделении 99% младенцев прикладываются к груди или получают сцеженное молозиво. На момент выписки 95,1-98% новорожденных получают исключительно грудное молоко своей мамы.

Мероприятия недели грудного вскармливания пройдут практически во всех учреждениях родовспоможения области. Беседы врачей с молодыми мамами о важности вскармливания новорожденных и младенцев грудным молоком состоятся в детских поликлинических отделениях ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ». Для всех желающих будут организованы лекции в Коломенском перинатальном центре и других учреждениях здравоохранения Московской области.