РИАМО - 26 июл. В Шатуре 75 переселенцев из аварийного жилья в 2020 году получат новые квартиры по государственной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Возведение многоквартирного жилого здания для них уже началось.

«Новые благоустроенные квартиры получат 75 жителей аварийных домов, расположенных в поселке Туголесский Бор на улицах Горького, дома №№6 и 25/20 и Октябрьской, дома №№3,5. Всего будет расселено 27 помещений площадью более 1,2 тысячи квадратных метров», – отметил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

В настоящее время на строящемся объекте ведутся работы по кладке кирпичных стен на уровне второго этажа. Работы ведут в соответствии с графиком.

Застройщиком выступает ООО «СтройГрад». Переселение граждан планируется до конца 2020 года.