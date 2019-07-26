РИАМО - 26 июл. В Москве предписали удалить рекламу в стиле граффити в течение 15 дней, соответствующие акты утвердили городские власти, говорится в сообщении пресс-службы департамента СМИ и рекламы Москвы.

«Принят порядок художественного оформления капитальных поверхностей – сюжеты могут быть связаны с популяризацией выдающихся личностей, исторических событий, науки, спорта и искусства, но без какой-либо коммерческой составляющей», – отмечается в сообщении.

Любая граффити-реклама должна быть удалена заказчиком или исполнителем в течение 15 дней с момента вступления в силу постановления. Если рекламу не сотрут, то ее удалят за счет городского бюджета.

По информации ГБУ «Горинфор», граффити-реклама особенно распространена в исторической части города, в районе Садового кольца и бульваров. В июле на территории мегаполиса было зафиксировано более 100 рекламных граффити.

Новое постановление, детально описывает правила нанесения изображений на здания и сооружения, а также ответственность сторон. Стрит-арт можно нарисовать на основе договора с участием собственников жилых и нежилых помещений. В случае нарушений условий размещения граффити, в том числе в части контента и отказа по их удалению со стороны заказчиков, финансовую ответственность по возмещению затрат города по благоустройству могут понести собственники.

«Профессиональный отбор участников стрит-арта, состязательность в этой сфере на основе творческих идей станет важным элементом развития имиджа города, его туристической привлекательности», – заключается в сообщении.