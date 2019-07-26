РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июл. Записать ребенка в новый детский сад № 8 «Теремок», расположенный в ЖК «Самолет-Томилино» городского округа Люберцы, можно будет во второй половине августа 2019 года, сообщила начальник управления образованием городского округа Виктория Бунтина.

«Запись в «Теремок» будет доступна пользователям регионального портала госуслуг во второй половине августа текущего года. Планируется, что современное дошкольное учреждение распахнет свои двери в 4-м квартале», - сказала Бунтина.

В настоящий момент завершается строительство детского сада и благоустройство территории.