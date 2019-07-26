РИАМО - 26 июл. Специалисты сняли с дерева зеленую змею, которая была обнаружена жителем Москвы во дворе на улице Елецкая, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«Сегодня на общегородскую горячую линию поступил сигнал от жителя, что на Елецкой улице в ЮАО во дворе на дереве висит змея зеленого цвета. Специалисты центра передержки выехали на место и забрали змею. Это оказался молодой древесный полоз зеленого цвета около 40 сантиметров», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в центре передержки змею осматривают ветеринары, по предварительной информации, состояние оценивается как удовлетворительное.

Зеленый полоз – неядовитая змея из семейства ужеобразных. Длина ее тела может достигать 2,4 метра.

Ранее инспекторы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы изъяли трехметрового питона без разрешительных документов на рынке «Садовод». Животное направили в центр передержки.