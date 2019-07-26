РИАМО – 26 июл. Законопроект о значимых ресурсах для развития информационной инфраструктуры России внесен в Госдуму, иностранцам могут запретить владеть такими ресурсами, сообщает РИА Новости.

Ранее информацию о законопроекте разместили в электронной базе нижней палаты парламента. Изменения в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и статью 18 ФЗ «О персональных данных» предложил внести депутат Госдумы Антон Горелкин.

«Проектом федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и статью 18 Федерального закона «О персональных данных» предлагается определить понятие значимых информационных ресурсов для развития информационной инфраструктуры Российской Федерации», – отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, законопроектом предлагается установить, что некоторые сервисы, которые активно используют находящиеся в РФ пользователи, будут признаваться значимыми для развития в стране информационной и коммуникационной инфраструктуры, а также технологий обработки данных.

«Решение о признании информационного ресурса значимым будет принимать правительственная комиссия на основании предложений Роскомнадзора», – добавляется в документе.

В документе также подчеркивается, что основным владельцем такого ресурса сможет выступать российское юридическое лицо или гражданин России.

«При этом доля иностранного участия в российском юридическом лице ограничивается 20% голосующих акций», – дополняется в сообщении.

Законопроектом устанавливается ряд полномочий правительственной комиссии по отношению к значимым информационным ресурсам.

«Если комиссия признает владельца такого ресурса не исполняющим требования о владении, то реклама этого ресурса и реклама на ресурсе будет запрещена», – резюмируется в материале.