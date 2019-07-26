РИАМО - 26 июл. Управление Росреестра по Москве зарегистрировало право собственности на Центр художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках», сообщается на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

Центр состоит из шести этажей, его общая площадь – 25,7 тысячи квадратных метров. В нем оборудовали семь залов: три – для тренировок, два – для занятий хореографией, один тренажерный и один медико-восстановительный. Также в сооружении есть мультимедиа-музей, столовая, буфет и пресс-центр.

«Его главная арена соответствует всем международным требованиям и уже принимает соревнования: с 19 по 21 июля на площадке центра состоялся первый чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниоров, право на проведение которого заслуженно досталось России как родине этого вида спорта», – говорится в сообщении.

Право собственности оформлено на общество с ограниченной ответственностью «Центр художественной гимнастики – Лужники».

«В настоящее время все учетно-регистрационные действия в отношении центра художественной гимнастики завершены. Теперь вся информация о правообладателе, в данном случае собственником является юридическое лицо, содержится в государственном реестре недвижимости», – подтвердил заместитель руководителя управления Росреестра по Москве Сергей Исмунц.

В июне текущего года сооружение поставили на государственный кадастровый учет.