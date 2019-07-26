РИАМО - 26 июл. В столице реконструируют четырехэтажный многоквартирный дом в Центральном административном округе, проектная документация уже согласована с властями города, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

В ходе капремонта будет восстановлена внешняя и внутренняя отделка. При этом, будет сохранен оригинальный архитектурный облик исторического здания.

«Работы предполагают ремонт кровли и чердака, а именно утепление чердачного перекрытия, замену ходовых настилов, жалюзийных решеток слуховых окон и дверей выхода на чердак. Капитальный ремонт фасадов предусматривает ремонт цоколя с заменой штукатурного слоя и последующей окраской, восстановление кирпичной кладки, окраску наружных стен фасадов», – отмечается в сообщении

В подъездах и на лестничных клетках здания установят новые окна, отремонтируют откосы и пол, заново оштукатурят стены и покрасят потолки лестничных клеток и маршей, восстановят перила.

«Многоквартирный дом с цокольным этажом расположен на Чистопрудном бульваре в Басманном районе. Он был построен в 1900 году по индивидуальному проекту», – уточнил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

После проведения капремонта и замены коммуникаций по всему зданию пройдет восстановительный ремонт.