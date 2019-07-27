РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 июл. Семейный концерт певицы Ирины Шведовой пройдет в субботу в парке имени Виктора Талалихина в Подольске, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«27 июля в парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина запланирован семейный концерт певицы, автора песен и режиссера Ирины Шведовой. Более 15 лет ее судьба тесно связана с Подольском, где она живет и работает. Юбилейная программа называется «Родом из детства», – говорится в сообщении.



Начало концерта в 17:00, вход свободный. Возможны изменения в связи с погодными условиями.