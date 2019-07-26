РИАМО - 26 июл. Соревнования «Танковый биатлон» пройдут с 3 по 17 августа на военном полигоне «Алабино» в Наро-Фоминском городском округе, говорится в сообщении PR-агентства «Бедуш & Маренникова».

«Участвовать будут команды 25 стран мира, новичками этого года станут танковые экипажи вооруженных сил Кубы, Судана, Узбекистана и Шри-Ланки. Команды стран-участниц, поделенные на два дивизиона (группы) на основании рейтинга, полученного в состязаниях прошлого года, будут соревноваться в искусстве вождения, точности стрельбы и управлении огнем», — говорится в сообщении.

Впервые в этом году в рамках конкурса пройдут состязаниях женских экипажей на танках Т-72Б3. Три команды девушек будут соревноваться по программе индивидуальной гонки.

Соревнования состоят из следующих этапов: индивидуальная гонка, полуфинал и финал этапа «Эстафета». В индивидуальной гонке каждый экипаж команды проходит по три круга (4-6 километров) с выполнением стрельб из пушки, зенитного пулемета и спаренного пулемета ПКТ штатными боеприпасами.

Во время проведения состязаний зрителям в парке «Патриот» будет доступна фанзона пятых армейских международных игр «АрМИ-2019. Также на полигоне «Алабино» пройдут мероприятия по мотоциклетному и автомобильному спорту и спортивному стрелковому многоборью.

Конкурс «Танковый биатлон» впервые провели в 2013 году. Каждый год число участников растет. Российская команда одерживает победы уже шесть лет подряд.