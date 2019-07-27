РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 июл. В парке подмосковных Люберец в субботу пройдет бесплатная тренировка по кроссфиту для всех желающих.

В субботу в 15:00 в парке «Наташинские пруды» возле сцены состоится спортивно-развлекательная тренировка с элементами кроссфита на свежем воздухе. Она пройдет от проекта «СпортВоМне» и «РосМолСпорт Московской области».

Мероприятие откроет певица Инесса Кравченко. После функционального тренинга на все группы мышц участникам покажут номер экстремального силового шоу «Русский характер».

Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к бесплатным тренировкам проекта «СпортВоМне».