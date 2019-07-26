РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 июл. Ремонт дорожки провели у выписного отделения роддома подмосковного Подольска, теперь по ней удобно ходить с колясками, сообщается в группе «Подольский Роддом» в соцсети «ВКонтакте».

«Закончились работы по реконструкции тротуарной дорожки к выписному отделению Подольского роддома. Много лет дорожка нуждалась в ремонте, в этом году наконец появилась возможность собственными средствами восстановить дорожное покрытие», – говорится в сообщении.

Благодаря обновленной дорожке даже мамы с колясками беспрепятственно смогут пройти до кабинета скрининга и выписной.