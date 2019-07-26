РИАМО - 26 июл. В городском округе Солнечногорск продолжается работа по созданию новых площадок для выгула собак, в поселке Лунево уже установили объект площадью более 600 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы местной администрации.

На новой площадке есть все, что нужно для дрессировки и выгула животных, — современная система освещения, разнообразные тренажеры для питомцев и диспенсеры с пакетами для отходов, а также лавочки и урны. Перед входом установлен стенд с информационными материалами.

«В нашем территориальном управлении не было площадок для выгула и дрессировки собак. Очень надеюсь, что жители по достоинству оценят такой объект. К осени дополнительно обустроим газон: завезем плодородный грунт и засеем травой», — сказал начальник территориального управления Луневское Сергей Купцов.

До конца июля новые площадки для выгула животных планируется установить еще 11 площадок для выгула собак — в Солнечногорске, Пешковском и Кривцовском. На данный момент такие объекты есть не только в Луневе, но также в Смирновском, Поварове и Менделееве.