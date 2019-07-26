РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 июл. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Подольска и Федерация высокоточной стрельбы России заключили соглашение о сотрудничестве, в том числе о проведении серии соревнований по спортивной стрельбе, сообщается на сайте предприятия.

«ЦНИИТОЧМАШ и Федерация высокоточной стрельбы России заключили соглашение о сотрудничестве. Они рассматривают возможность совместной организации серии соревнований по спортивной стрельбе регионального, федерального и международного уровней», – говорится в сообщении.

Соглашение предполагает взаимодействие в сфере развития и популяризации дисциплин высокоточной стрельбы – «Снайпинг», «Ф-класс», «Бенчрест», «Варминтинг», «Силуэтная стрельба», «Охотничья стрельба» и других с использованием гражданского стрелкового оружия, снаряжения и технических средств, находящихся во владении граждан и юридических лиц на законных основаниях.

Также они будут сотрудничать при организации и проведении спортивных мероприятий, их информационной поддержке и освещении.

Одно из главных направлений совместной деятельности – популяризация спортивной стрельбы, безопасное владение оружием, воспитание грамотного, ответственного и осознанного отношения к нему у подрастающего поколения.

Заключенное соглашение призвано содействовать осуществлению федеральной политики в области физической культуры и спорта, пропаганде здорового образа жизни, военно-патриотическому воспитанию граждан, подготовке молодежи к службе в Вооруженных силах РФ, развитию военно-прикладных видов спорта.