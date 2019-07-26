РИАМО – 26 июл. Примерно 30% покупателей все еще настороженно относятся к ипотеке и не готовы рассматривать этот вариант, сообщается на сайте сети офисов недвижимости «Миэль».

Опрос компания проводила среди своих клиентов.

«30% опрошенных клиентов согласились, что ипотека – это действительно эффективный инструмент решения жилищной проблемы, и они планируют покупать квартиру с помощью кредитных средств. Кроме того, 31% опрошенных уже имели опыт покупки жилья в ипотеку. Еще 30% респондентов ответили, что ипотека – это непредсказуемо и дорого, и они не готовы рассматривать для себя этот вариант», – говорится в сообщении.

У некоторых россиян сохраняется негативное отношение к ипотеке. Компания объясняет это страхом не справиться со своевременным обслуживанием кредита.

«Для того чтобы избежать негативных ситуаций, в первую очередь, при планировании бюджета, стоит рассчитывать размер ипотечного кредита исходя из дохода, а не доход подстраивать под ипотеку. Оптимальный вариант, если ежемесячные выплаты по ипотеке не превышают 30% от суммы дохода. В этом случае размер обязательного платежа будет комфортен», – подчеркнула руководитель офиса «В Новогиреево» агентства недвижимости «Миэль» Юлия Антясова.

Если платежи будут превышать 30% дохода, то может возникнуть «ипотечная усталость». Это значит, что потребитель будет ощущать психологическое давление, приводящее к проблемам личного характера.

Именно поэтому нужно правильно рассчитать и проанализировать свои доходы и расходы перед тем, как брать ипотеку, а также учесть возможность непредвиденных трат.