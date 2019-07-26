РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июл. Сотрудники правоохранительных органов подмосковного Подольска за неделю раскрыли одно покушение на убийство, один факт причинения тяжкого вреда здоровью, одну кражу и два грабежа, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

«С 16 по 22 июля в дежурную часть УМВД России по городскому округу Подольск поступило более 1,5 тысячи сообщений и заявлений от граждан о происшествиях и преступлениях. За это время было раскрыто одно покушение на убийство, один факт причинения тяжкого вреда здоровью, одно преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, одна кража и два грабежа», – говорится в сообщении.

Также за указанный период при проведении профилактических мероприятий по линии ОГИБДД по предупреждению дорожно-транспортного травматизма полицейские выявили и пресекли 683 нарушения правил дорожного движения, в том числе 64 нарушения пешеходами.

За неправильную парковку с улиц городского округа эвакуировано 68 автомобилей. Сумма назначенных штрафов – 230 тысяч рублей.

Также в течение отчетного периода произошло 156 ДТП, в результате которых пострадали три человека. На 592 нарушителя ПДД наложили штрафные санкции, на 81 – составили административные протоколы.