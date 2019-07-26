РИАМО - 26 июл. Полицейские Раменского округа раскрыли кражу электроинструментов на сумму 20 тысяч рублей с участка в селе Софьино, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

О пропаже заявил владелец участка, 66-летний местный житель. Сотрудники Бронницкого отдела полиции МУ МВД России «Раменское» разыскали, задержали и доставили в отделение 19-летнего парня, тоже живущего на территории Раменского округа.

«По данному факту Следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража»», — говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Для парня выбрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.