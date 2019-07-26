РИАМО – 26 июл. Ученые объявили о наступлении новой климатической эры на планете, по этой причине в это лето погода преподносит сюрпризы жителям практически всех континентов, так, в Европе установилась 40-градусная жара, а россияне достают куртки, спасаясь от холодов и ливней, сообщает kp.ru.

О капризах погоды в лето 2019-го не судачил только ленивый. Европейцы изнывают от затянувшегося зноя, столбики термометров в некоторых городах переваливают отметку в плюс 40 градусов. Жители России, наоборот, все чаще жалуются на холодные дни с ливнями и грозами, достают из шкафов вещи, припасенные для осени.

«То, что сейчас наблюдается в Европе, было и раньше, только давным-давно – если верить летописям, в XVI веке здесь стояла такая же жара. Но глобальные изменения климата действительно есть. По закону вращения Земли, у нас работает западно-восточный перенос, когда воздушные массы идут, например, с Тихого океана на Американский континент», – отметила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По ее словам, теплый влажный воздух Тихого океана проникает далеко на север. И наоборот: холодный воздух с полюса проникает далеко на юг и сталкивается там с теплыми воздушными массами, что и приводит к сильным ливням.

«И та жара и ливни, которые есть у нас сейчас – это как раз проявление меридианальных процессов», – уверяет климатолог.

По мнению Поздняковой, изменения в том, как движутся воздушные массы, связаны со сменой климатических эпох.

«До этого мы жили в эпоху западно-восточного переноса, благодаря которому погода была более устойчивой. Такая эпоха длится 25-30 лет. А вот эпохи меридианальных процессов более короткие, но и климат при них более изменчивый», – подчеркнула она.

Метеоролог также уточняет, что сейчас доподлинно не известно, сколько продлится та или иная метеорологическая эпоха.

«История метеонаблюдений длится всего 170 лет, а наша планета гораздо, гораздо старше. Мы даже не знаем, чем вызвана смена климатических эпох – это могут быть и астрономические факторы, и смена магнитных полей Земли. Кроме того, есть и антропогенный фактор – деятельность человека может изменить периодичность этих эпох, сделать их более яркими или более длительными. Поэтому как долго продлится эпоха меридианальных процессов, сказать пока невозможно», – резюмировала Позднякова.