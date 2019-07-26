РИАМО - 26 июл. В городе Щелково завершилось строительство жилого комплекса «Велес» на 188 квартир, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Двухсекционный дом площадью 11 тысяч квадратных метров расположен на улице Институтская, дом №14. Новостройка получила заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации.

«На первом этаже новостройки располагаются нежилые помещения. В подземном этаже расположена парковка. На прилегающей территории обустроена детская площадка, места для отдыха и пешеходные тротуары», — рассказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Застройщиком является ЖСК «Велес». В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения.