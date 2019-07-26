РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 июл. В Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) подмосковного Подольска появится сертификационный центр испытаний оборудования и материалов для Крайнего Севера, сообщается на сайте предприятия.

В АО «ЦНИИТОЧМАШ» прошли исследовательские испытания наручных механических часов «Полярные», изготовленных на часовом заводе «Ракета». Головным заказчиком работ выступила АНО «Научно-информационный центр «Полярная инициатива». Исследовательские климатические и механические испытания проводились с целью проверки функциональных возможностей часов на соответствие требованиям ГОСТ и выявления возможных недостатков.

«Прошедшие исследовательские испытания – начало работы по созданию на базе института сертификационного центра для испытаний оборудования, материалов и аксессуаров, которые будут эксплуатироваться в условиях Крайнего Севера. Для создания подобного центра у нас есть все – и соответствующее оборудование, и наработанные методики, и высококлассные специалисты», – сказал заместитель генерального директора АО «ЦНИИТОЧМАШ» по инновационному развитию Борис Рапопорт.

По его словам, комплекс климатических и механических испытаний ЦНИИТОЧМАШ позволяет отслеживать воздействие различных факторов на аппаратуру, приборы, устройства и оборудование военного и иного назначения. Камера отрицательных температур может воспроизводить температуру до минус 60 градусов, камера повышенной температуры и высокой влажности – до плюс 80 градусов при относительной влажности до 100%.

В акустической камере интенсивность шума может достигать 140 децибел, что соответствует звуку взлетающего реактивного самолета, а в камере динамического воздействия песка и пыли концентрация пылевой смеси доходит до 5 грамм на кубический метр при скорости воздушного потока 10-15 метров в секунду. И это далеко не все уникальное оборудование, которым располагает институт.

«Когда встал вопрос об испытаниях часов «Ракета «Полярные» для того, чтобы присвоить им арктический знак качества, выбор площадки был очевиден. Тем самым мы сделали первый шаг к большой системной работе с институтом», – отметил председатель технического комитета по стандартизации «Проведение исследований в полярных регионах» Росстандарта, директор АНО НИЦ «Полярная инициатива» Никита Куприков.