РИАМО - 26 июл. Конкурсный отбор заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление финансовой поддержки (субсидий) в рамках госпрограммы «Предпринимательство Подмосковья» завершится 30 июля, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

В 2019 году это уже второй отбор. Общий объем финансовой поддержки на этом этапе составит 250 миллионов рублей.

«Предприниматели смогут компенсировать свои затраты на приобретение оборудования для создания, развития или модернизации производства, а также по договорам лизинга оборудования», - сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

В рамках конкурсного отбора финансовая поддержка малому и среднему бизнесу осуществляется для компенсации потраченных средств по договорам лизинга оборудования (субсидируются до 70% затрат от первоначального взноса, финансовая поддержка до 5 миллионов рублей), на приобретение оборудования в целях создания или развития производства продукции (субсидируются до 30% затрат на приобретение оборудования, финансовая поддержка до 10 миллионов рублей).

Подать заявку на второй этап конкурса можно до 18:00 30 июля 2019 года на портале госуслуг Московской области.

По итогам первого отбора заявок на конкурс субсидий поддержку получат 33 субъекта малого и среднего бизнеса.