РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 июл. Следственный комитет завершил расследование дела о массовом отравлении учащихся и работников кадетской школы в подмосковных Люберцах из-за нарушения технологического процесса приготовления пищи, дело направлено для утверждения обвинительного заключения, сообщается на сайте СК РФ.

«Главным следственным управлением СК РФ завершено расследование уголовного дела о массовом отравлении учащихся и работников муниципального образовательного учреждения «Кадетская школа муниципального образования городской округ Люберцы Московской области», – говорится в сообщении.

Выдвинуто обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».

«Обвинение предъявлено бывшему директору кадетской школы Марине Смирновой, руководителю коммерческой организации «Огонек» Марине Дежковой и заведующей производством Анне Терехиной», – отмечается в сообщении.

По версии следствия, они, оказывая услуги по организации горячего питания в данной школе, допустили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических правил. В результате этого в январе 2018 года произошло массовое заболевание сальмонеллезом 105 обучающихся и 32 посетителей обеденного зала.

Как отметил следователь, Смирнова не создала бракеражную комиссию, которая предназначена для контроля за качеством и правильностью приготовления пищи. Терехина при отсутствии контроля со стороны Дежковой создала антисанитарные условия на пищеблоке, где готовилась еда для учащихся школы, с нарушением технологического процесса приготовила пищу, послужившую одним из факторов передачи сальмонеллеза, а также не отбирала суточные пробы.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд», – заключается в материале.