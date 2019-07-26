РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 26 июл. Организации и граждане, взявшие в аренду около 600 муниципальных участков земли в Красногорске, не используют их вовсе или используют не по назначению, сообщил замглавы городского округа по земельно-имущественным отношениям Михаил Шувалов.

«Администрация на постоянной основе осуществляет проверку арендованных земельных участков. Из более чем 3 тысяч заключенных договоров аренды около 600 участков имеют признаки того, что их не осваивают или используют не по целевому назначению», – сказал Шувалов.

Он отметил, что в основном это участки, переданные под промышленное производство или различные коммерческие цели. Многие из них арендаторы выставили на такие площадки, как «Авито», с целью выручить деньги при переуступке права аренды или продаже юрлица, с которым заключен договор.

По словам Шувалова, администрация горокруга ведет работу с арендаторами в индивидуальном порядке.

«План у нас – за год обойти все участки. Посмотреть, как и кем они используются. Затем в каждом случае индивидуально принимать решение. Здесь нельзя рубить с плеча. Есть участки, использовать которые у арендатора нет возможности по разным причинам. Если им будет нужна помощь администрации, мы ее обязательно окажем», – подчеркнул Шувалов.

По каждому участку, имеющему признаки нецелевого использования, составят акт. Затем арендаторам направят претензии. Прежде всего это нужно для того, чтобы получить от них обратную связь – у многих сменились номера телефонов, и оперативно связаться с ними невозможно.

Замглавы Красногорска отметил, что за полгода администрация получила положительные решения в суде по 7 участкам, которыми не занимались арендаторы. Договоры аренды расторгнуты, и земля вернулась в муниципалитет.

«Проверки не затрагивают участки, выделенные гражданам под садоводство и огородничество или индивидуальное жилищное строительство. Мы понимаем, что люди могут годами копить деньги на строительство своего жилья», – заключил Шувалов.