РИАМО - 26 июл. Полицейские городского округа Клин задержали 34-летнего местного жителя, которого заподозрили в совершении преступления, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Накануне в дежурную часть ОМВД РФ по Клину обратился 31-летнего мужчина. Он сообщил, что кто-то украл у него запчасти для грузовика, комплект колес и токарные инструменты. Общая сумма ущерба составила порядка 100 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками уголовного розыска задержан 34-летний местный житель», - говорится в сообщении

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В отношении него также было заведено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». По этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы.