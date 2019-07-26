РИАМО - 26 июл. Ледовый дворец общей площадью порядка 16 тысяч квадратных метров построят в районе Кунцево Западного административного округа Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Столичные власти согласились с внесением изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы по адресу: улица Молодогвардейская, дом 63-65. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в сообщении.

В ледовом дворце расположится уникальный хоккейный кластер, спортзал и современный фитнес-центр.

«Городские власти ведут активную работу с инвесторами, в том числе по строительству районных спортивных сооружений, в соответствии с инициативами мэра Москвы Сергея Собянина. Появление ледово-спортивного центра станет стимулом для развития спорта в районе, будет способствовать укреплению здоровья москвичей», – сказала председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

Планируется, что комплекс построят за счет средств частного инвестора.