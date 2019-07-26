РИАМО – 26 июл. Подмосковные легкоатлеты завоевали очередные медали на чемпионате России, в копилке региона на данный момент уже 14 наград, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

С 24 по 27 июля в городе Чебоксары (Республика Чувашия) проходит всероссийское первенство по легкой атлетике.

«Золото в метании копья Подмосковью принес Дмитрий Тарабин, показавший дистанцию 80 метров и 49 сантиметров. Серебро в этой же дисциплине завоевал еще один представитель Московской области Николай Орлов. Его результат составил 77 метров и 62 сантиметра. Еще одно серебро на счету Валерии Андреевой в беге на 400 метров с барьерами. Она показала время на финише в 55,91 секунды», – отмечается в сообщении.

Также серебряным призером стал Константин Толоконников в беге на 800 метров. Его время составило 1 минуту 48,67 секунды. В числе бронзовых призеров турнира оказались Тимофей Чалый в беге на 400 метров с барьерами (50,25 секунды), Алена Мамина в забеге на 400 метров (52,08 секунды), Николай Вербицкий на дистанции 800 метров (1 минута 48,67 секунды), а также Максим Афонин (19 метров 83 сантиметра) и Евгения Соловьева в толкании ядра (17 метров 70 сантиметров).

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков поздравил спортсменов с победой.