РИАМО - 26 июл. Психиатр посоветовал жителям Подмосковья полноценный сон, физкультуру, творчество и растительные препараты как панацею от плохого настроения в холодное лето, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Главный врач Центральной клинической психиатрической больницы Борис Белозеров утверждает, что с плохим расположением духа можно справиться самостоятельно.

«В первую очередь необходим отдых - спокойные выходные дома и обязательный регулярный 8-часовой полноценный сон каждый день. Далее стоит заняться интерьером - cделать перестановку в доме, сменить прическу, обновить гардероб, добавив туда больше цветных, ярких аксессуаров. Причем, не только дома, но и на рабочем месте. Цвет позитивно повлияет и на настроение, и на работоспособность», — посоветовал Белозеров.

По его словам, хорошую службу окажут творчество или интересные курсы. Рекомендуется занятие спортом – доказано, что любители физкультуры в 20 раз реже подвергаются депрессии. Это объясняется тем, что активная физическая деятельность заставляет мозг высвобождать эндорфины - так называемые «гормоны счастья», по своему действию близкие к антидепрессантам.

В свой рацион можно добавить свежую зелень, фрукты, овощи, салаты. Также будут благотворны прогулки на свежем воздухе.

«Если снижение настроения связано с сезонными расстройствами настроения, краткосрочными периодами упадка, то в данном случае могут быть эффективны препараты растительного происхождения: седативные (валерианы, пустырник, пион, боярышни) или лекарственные травы со стимулирующим эффектом (настойка лимонника, женьшеня, ромашки), которые можно свободно приобрести в аптеке», — добавил главный врач подмосковной Центральной клинической психиатрической больницы.

Он подчеркнул, что крайне важно заблаговременно обнаружить у себя или родных признаки депрессии, как начинающегося заболевания. Если подавленность, беспричинная тревога, тоска, расстройство сна, физическая слабость, потеря аппетита ярко выражены и не проходят в течение месяца, то можно заподозрить развитие депрессии уже как психического расстройства, требующего обращения к специалисту — врачу-психотерапевту или психиатру.

«Главное - депрессия лечится. Причем, порой намного эффективнее, чем многие другие заболевания. При любом подозрении на наличие у себя депрессии необходимо обращаться к психотерапевту поликлиники либо к психиатру или психотерапевту ближайшего ПНД», — обнадежил Белозеров.

Он добавил, что факт обращения человека к врачу касательно депрессии не повлечет за собой никаких ограничений в работе, если психопатологические симптомы устранить вовремя.