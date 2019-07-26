РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 26 июл. Почти 300 человек являются работниками отделений Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

Торжественное собрание, приуроченное ко Дню работника МФЦ, провели пятницу в конференц-зале администрации горокруга. В нем приняли участие сотрудники МФЦ, представители администрации и депутатского корпуса.

«Первый МФЦ в горокруге Красногорск открылся более 5 лет назад. Сегодня на территории округа функционирует 6 отделений МФЦ, 5 удаленных рабочих мест, в общей сложности трудится 289 человек», – говорится в сообщении.

От лица администрации Красногорска с профессиональным праздником сотрудников МФЦ поздравила первый заместитель главы по инвестициям, промышленности и развитию бизнеса Ирина Цеплинская. Она поблагодарила коллектив МФЦ Красногорска за каждодневную работу и пожелала, чтобы каждый посетитель поражался их профессионализму и готовности прийти на помощь.

«Цеплинская наградила сотрудников МФЦ благодарственными письмами администрации округа. Также с профессиональным праздником работников МФЦ поздравили председатель совета депутатов горокруга Сергей Трифонов и депутат Московской областной думы Галина Уткина», – заключается в материале.