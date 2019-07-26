РИАМО - 26 июл. В Москве за последние восемь лет было обнаружено около 35 тысяч археологических находок, из них примерно 15 тысяч при благоустройстве городских улиц, сообщил в пятницу глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

«За последние восемь лет при археологических раскопках, наблюдениях было обнаружено порядка 35 тысяч находок. Хотелось бы отметить, что где-то 15 тысяч, чуть меньше половины – это находки, сделанные археологами при благоустройстве московских улиц», – заявил Емельянов в эфире телеканала «Москва 24».

Он отметил, что на данный момент основные археологические раскопки ведутся в центре Москвы – на улице Ильинка, в районах Бауманская и Озерковской набережной.

«Но интересные находки находят московские археологи и в неисторическом центре, например, при благоустройстве парка «Медведково» были обнаружены не только находки периода Великой Отечественной войны, но и там совсем недавно очень интересный был обнаружен мраморный крест – это верхняя часть надгробия XVIII века. После первичной обработки он пополнит музеи нашего города», – дополнил Емельянов.