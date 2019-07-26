РИАМО – 26 июл. Работники детского сада «Детство» в подмосковных Котельниках отработали алгоритм спасения и эвакуации детей при обнаружении подозрительного предмета, сообщается в Instagram-аккаунте управление развития отраслей социальной сферы администрации городского округа.

25 июля в детском саду провели учебную эвакуацию с отработкой ситуации «Обнаружение подозрительного предмета на игровом участке группы».

«В тренировке приняли участие 80 воспитанников детсада от 2 до 7 лет. Работниками детского сада «Детство» был отработан алгоритм спасения и эвакуации детей с использованием эвакуационных выходов и внешних лестниц, с учетом обхода опасной территории», – говорится в сообщении.

С сотрудниками охраны проведена отработка действий при обнаружении подозрительного предмета.