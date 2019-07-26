РИАМО - 26 июл. В городском округе Щелково произошел пожар в многоквартирном доме на улице Беляева, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

О возгорании пожарным сообщили в пятницу в 13:20.

«Поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Щелково, улица Беляева, дом 15», — говорится в сообщении.

В 14:35 пожар полностью потушили. В происшествии никто не пострадал.

В тушении участвовали три единицы техники и 11 человек.