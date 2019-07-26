РИАМО - 26 июл. В Москве средняя цена поездки на такси составляет 464 рубля, в основном такси используют для коротких поездок по городу сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
«По сравнению с первым кварталом 2019 года у некоторых основных агрегаторов и операторов цена снизилась, а у других, наоборот, подросла. Но в целом средняя стоимость поездки осталась без изменений - 464 рубля», - сказал собеседник агентства.
Для оценки стоимости проанализировали данные крупнейших агрегаторов и операторов такси в Москве, среди которых Gett, «Везет», «Ситимобил» и «Яндекс».
В основном такси используют для коротких поездок по городу, а время ожидания машины не превышает три-пять минут.
«Мы считаем, что цена на такси должна устраивать всех - и пассажиров, и водителей, и таксопарки, и агрегаторов, а поездки должны быть безопасными - это один из важнейших факторов доверия жителей к такси. Мы выступаем за то, чтобы требования к водителям возрастали, и уже направили соответствующие предложения в Госдуму. Надеемся, часть из них будет учтена в новом законе о такси, который сейчас обсуждается», - уточнил собеседник.
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Ваша жизнь летит на большой скорости: кофе на ходу, еда на вынос, работа допоздна и фитнес по ночам. Вы нетерпеливы, любите безумный ритм жизни мегаполиса и понимаете, что только московский метрополитен соответствует вашей личной скорости. Жаль, что он не работает круглосуточно! Поэтому иногда вы вынуждены пересаживаться на такси. Вы обожаете новые поезда «Москва» и всегда используете возможность зарядить смартфон и посмотреть новости в вагоне. Толпа людей в часы пик вас не смущает, вы чувствуете себя в ней, как рыба в воде, и у вас всегда самый последний выпуск карты «Тройка». Даже новая навигация метро вас не бесит, ведь вы знаете подземку наизусть. А еще вы обрадовались открытию МЦК, ведь теперь еще удобнее добираться до нужного места. Жаль, что вы так и не прокатились по полному кругу – ведь вам всегда не хватает времени!
Вы из тех, кто даже в булочную ездит на такси! Вы передвигаетесь по городу исключительно на личном авто или каршеринге. И предпочтете два часа простоять в пробке, чем толкаться в общественном транспорте. К тому же, в пробке можно столько всего успеть сделать! На вашем смартфоне, скорее всего, несколько приложений такси, и вы знаете, какое выгоднее вызывать. Пусть вы опаздываете на работу, зато с комфортом. Вы не дышите спертым воздухом вагона метро или автобуса, можете перемещаться по городу налегке и позволить себе обувь на шпильке. Чтобы не слишком часто попадать в дорожный коллапс, вы успели выучить пути объезда и просто стараетесь избегать часа пик, когда карта «Яндес.Пробок» полностью красная.
Электробус, велосипед, самокат – вот ваш любимый транспорт. Вы никуда не торопитесь, хоть и живете в столице. Вы давно практикуете раздельный сбор мусора, ездите на самокате и знаете все точки Московского велопроката. Вам достаточно пары хлопковых футболок на лето, а вопросы экологии волнуют вас больше, чем опоздание на работу. Вы не используете пластиковые пакеты и радовались больше всех, когда в столице появились электробусы, которые не портят городской воздух, хоть и едут медленнее обычных автобусов и останавливаются на полпути. Вы также с удовольствием катаетесь на МЦК и новых электричках, где есть кондиционер и удобные держатели для велосипедов, и с нетерпением ждете открытия МЦД.
Возможно, вы из тех счастливчиков, которые живут в центре и в основном перемещаются на автобусах и троллейбусах. Ведь до работы, учебы или парка вам – рукой подать. Либо вы живете в спальном районе и очень редко выбираетесь в центр. Вы – баловень судьбы, которому не нужно париться в душном вагоне метро в час пик и стоять на платформе в ожидании электрички. Ваше любимое приложение – «Московский транспорт», а приложением для такси вы пользуетесь только тогда, когда нужно ехать в аэропорт. А если вы возвращаетесь домой поздно, то с удовольствием прокатитесь на ночном автобусе. Вы очень обрадовались «выделенкам» и отмене турникетов и стали еще реже спускаться в метро. Тем более, в последнее время метро стоит гораздо чаще, чем троллейбусы.
Вы – неисправимый романтик и немного консерватор. Это про вас советский хит «Последняя электричка». Действительно, в рельсовом транспорте – своя романтика, которая вдохновила многих, среди которых Венедикт Ерофеев, воспевший горьковские электрички, и Михаил Булгаков, прославивший московский трамвай. Вы строите свои маршруты так, чтобы проехать на трамвае, а возможно, живете в одном из старых районов Москвы, где сохранился это вид транспорта. Вы в восторге от новых «Витязей», но не прочь потрястись на старом трамвайчике, которые еще ходят на «Чистых прудах» и «Бауманской». Конечно, иногда вы спускаетесь в метро или вызываете такси, но лишь в случае крайней необходимости. А если едете за город, то предпочтете электричку, где можно почитать книгу, послушать бродячих музыкантов или просто посмотреть в окно. Вы уверены, что теснота в вагоне в дачный сезон лучше, чем многочасовые пробки, поэтому у вас всегда куплен абонемент «Большая Москва». Еще вы что-то слышали про МЦД, хотя и не очень любите все новое.
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