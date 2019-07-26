РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 июл. Жители подмосковного Подольска могут пройти профилактическое обследование на туберкулез, сделав флюорографическое исследование на новейшем оборудовании в поликлинике №1, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольской городской поликлинике №1 на улице Кирова в рамках профилактического осмотра на туберкулез можно пройти флюорографическое обследование органов грудной клетки на цифровом флюорографическом комплексе «Проскан 7000». Пройти осмотр можно по будням с 8:00 до 14:00 в кабинете №17 на первом этаже поликлиники», – говорится в сообщении.



Цифровой флюорографический комплекс «Проскан 7000» сопоставим по разрешающей способности с классическим рентгеноаппаратом, а лучевая нагрузка при этом в 10 раз меньше. Полученный цифровой снимок в сложной клинической ситуации можно отправить на консультацию в МОНИКИ посредством Единой радиологической информационной системы (ЕРИС).



ЕРИС – высокотехнологичная и надежная информационная система, объединяющая рабочие места рентгенолаборантов, врачей-рентгенологов и диагностическую аппаратуру в единую сеть. Это современная система хранения получаемых в результате исследований изображений, описаний и заключений.