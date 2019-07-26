РИАМО - 26 июл. Члены Совета по правам человека при президенте РФ выразили обеспокоенность запланированным оппозицией митингом на Тверской, сообщается на официальном сайте СПЧ.

Ранее от участия в несогласованной акции горожан предостерегли полиция и прокуратура Москвы.

«Разделяем обеспокоенность в связи с возможными нарушениями действующего законодательства и общественного порядка в столице в субботний день накануне праздника Дня военно-морского флота», – говорится в сообщении.

СПЧ порекомендовал организаторам акции выражать несогласие не на площадях, а обжаловать решения избирательной комиссии в вышестоящих комиссиях и судах.

«Справедливо напомнила председатель ЦИК России Элла Памфилова о том, что «эффект митингов для решения проблемы – ноль. Мы не политический орган, мы правоприменительный и обязаны обеспечивать контроль за исполнением законодательства», – подчеркивается в сообщении.

Горожанам посоветовали «проявить благоразумие и не поддаваться на провокационные действия организаторов незаконной акции». СПЧ также призвал правоохранителей действовать в строгом соответствии с законодательством при обеспечении общественного порядка.

«Члены СПЧ продолжат общественный контроль за соблюдением избирательных прав и свобод», – резюмируется в материале.

На выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва зарегистрированы 233 кандидата. Ранее окружные избирательные комиссии отказали в регистрации 57 кандидатам.

20 июля в столице состоялся митинг за допуск независимых кандидатов на выборы. По сведениям полиции, на него пришли 12 тысяч человек, оппозиция сообщила о 22,5 тысячах участников.

Независимые кандидаты выступили с требованием допустить их на выборы в Мосгордуму. В противном случае они пообещали 27 июля прийти к столичной мэрии и призвали горожан присоединиться к ним. Данное мероприятие не было согласовано с московскими властями.