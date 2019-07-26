РИАМО - 26 июл. Движение транспорта перекроют в столичном районе Хамовники 29 июля из-за проведения концерта немецкой индастриал-метал группы Rammstein в «Лужниках», говорится в сообщении пресс-службы центра организации дорожного движения правительства Москвы.

Полное перекрытие будет действовать с 22:00 до окончания мероприятия.

«Участок 1: Проектируемый проезд №2309 от улицы Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской улицы. Участок 2: улица 10-летия Октября от улицы Усачева до улицы Доватора. Участок 3: 3-я Фрунзенская улица от улицы Доватора до улицы Ефремова. Участок 4: улица Ефремова от 3-й Фрунзенской до Трубецкой улицы», – отмечается в сообщении.

Кроме того, с 06:00 29 июля до окончания концерта на перечисленных участках будет ликвидировано парковочное пространство.