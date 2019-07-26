РИАМО - 26 июл. Анна Баркова стала лучшим ветеринарным врачом столицы по итогам общегородского конкурса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Лучшим ветеринарным врачом столицы стала Анна Баркова. Девушке всего 25, но такой успех понятен: она выросла в медицинской семье, где всегда любили и держали животных. Ане – мои поздравления, а ее подопечным – крепкого здоровья», – написал градоначальник на своей странице «ВКонтакте».

Собянин дополнил, что сейчас у девушки дома живет кошка породы мейн-кун.

В столице проходил конкурс профессионального мастерства среди ветеринарных врачей «Московские мастера – 2019» по направлениям «Ветеринарный врач по лечебной работе» и «Ветеринарный врач – ветсанэксперт». Участие в отборочных этапах приняли более 500 соискателей из всех административных округов столицы.

Конкурс «Московские мастера» проводят в столице уже более 20 лет. Состязания делают профессию более привлекательной для студентов и молодых специалистов.