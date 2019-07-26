РИАМО (КОРОЛЕВ) – 26 июл. Пожар рядом с новостройками в Королеве потушили до приезда пожарных, сообщил «РИАМО в Королеве» директор МКУ «Королевский центр безопасности и гражданской обороны населения» Александр Потатуев.

Пожар произошел днем в пятницу, рядом с новостройками загорелись плиты.

«Мы выехали на место, но уже в дороге нам сообщили, что возгорание удалось потушить до приезда пожарных. Дыма уже не видно», – сказал Потатуев.

В результате пожара пострадавших нет.