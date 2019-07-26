РИАМО (БАЛАШИХА) – 26 июл. Более 15 звонков поступило в инспекцию Федеральной налоговой службы России по Балашихе в ходе прямой линии в пятницу, жители округа задавали вопросы о налоге на профессиональный доход для самозанятых, сообщил «РИАМО в Балашихе» замначальника ИФНС России по Балашихе Виталий Сергунцов.

«Налог на профессиональный доход» – пилотный проект, который проходит на территории 4 субъектов: в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. В Подмосковье зарегистрировано более 22 тысячи граждан, применяющих этот налоговый режим, получивший неофициальное название «налог для самозанятых». По Балашихе зарегистрировано более 1239 таких граждан.

«26 июля в ходе прямой линии я отвечал на вопросы по новому налоговому режиму «Налог на профессиональный доход» для самозанятых. Поступило более 15 звонков. Среди главных вопросов: «Как стать самозанятым?», «Что означает этот налог?», «Как вести деятельность, предоставлять отчетность, подключиться к специальному мобильному приложению?», – сказал Сергунцов.

Он добавил, что также были освещены вопросы по организациям-агрегаторам (кадровым агентствам, которые приглашают к сотрудничеству самозанятых).

«Жители узнали, что ФНС разработан ресурс, который устанавливается на мобильные устройства, куда поступает вся информация, связанная с данным налогом», – отметил Сергунцов.

Самозанятые граждане могут подать заявление, паспортные данные и фотографию через специальное мобильное приложение «Мой налог», личный кабинет налогоплательщика или с помощью кредитной организации отправить в налоговую инспекцию паспортные данные и заявление с применением ЭЦП кредитной организации.

Воспользоваться новым спецрежимом смогут люди, включая индивидуальных предпринимателей, оказывающие услуги и продающие товары собственного производства, если их доход не превысит 2,4 миллиона рублей в год, и они не имеют работников. Налоговая ставка составляет 4% или 6% в зависимости от того, кто потребитель – физическое или юридическое лицо. В сумму включены отчисления в фонд ОМС.

Доходы определяются с каждой операции, облагаемой налогом. При получении денежных средств налогоплательщик передает сведения о произведенных расчетах в налоговый орган через мобильное приложение, оператора или кредитную организацию. За нарушение порядка и сроков уплаты налога предусмотрен штраф в размере 20% от суммы расчета.

Очередная прямая линия пройдет 25 октября. Ее проведет начальник ИФНС России по Балашихе Олег Сонин.