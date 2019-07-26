РИАМО - 26 июл. В Подмосковье с 29 июля по 12 августа будет работать горячая линия, посвященная качеству и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности, консультации можно получить по телефону 8-800-555-49-43, говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по региону.

«Управление Роспотребнадзора по Московской области информирует, что в период с 29 июля по 12 августа 2019 года проводит консультирование по вопросам: нормативные требования к плодоовощной продукции; рекомендации по выбору продуктов питания; сроки годности пищевых продуктов», — говорится в сообщении.

Жителям также расскажут, куда писать обращение в случае обнаружения некачественного, просроченного продукта в магазине, о рекомендациях по правильному питанию, где можно получить информацию о качестве продукции, находящейся в обороте.

Консультации можно получить по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43, по телефону горячей линии управления 8-800-222-13-60, 8-498-684-48-11.