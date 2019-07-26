РИАМО - 26 июл. Из Польши в Россию экстрадировали гражданина Украины Юрия Гуйва, его обвиняют в соучастии в убийстве руководителя ФГУП «Ремонтно-строительное управление МВД России», сообщается на сайте МВД России.

Уголовные дела возбуждены по статьям «Разбой» и «Незаконные хранение оружия». Преступление совершила организованная группа лиц по найму.

«В марте 2017 года в Москве на Осенней улице злоумышленники напали на Николая Волкова, отобрали портфель с документами и дважды выстрелили в него. От полученных огнестрельных ранений он скончался», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, добавив, что один из участников расправы покинул территорию России.

В мае 2017 года Гуйва был объявлен в международный розыск и в июле 2018 года задержан на территории Польши. В пятницу в аэропорту города Варшавы состоялась выдача разыскиваемого российским правоохранительным органам.