РИАМО - 26 июл. Для строительства участка автомобильной дороги от Носовихинского шоссе к ТЛЦ «Восточный» в Богородском округе планируют изъять земельные участки и иные объекты недвижимости, граждане и представители юридических лиц в течение 60 дней могут ознакомиться с проектом межевания, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В соответствии с государственной программой Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» <…> в целях строительства участка автомобильной дороги от Носовихинского шоссе к ТЛЦ «Восточный» по адресу: Московская область, Богородский округ, вблизи Электроуглей, планируется изъятие земельных участков и иных объектов недвижимого имущества для государственных нужд Московской области», — говорится в сообщении.

Проект планировки территории для размещения терминально-логистического центра «Восточный» вблизи деревни Булгаково городского поселения Электроугли утвержден постановлением правительства Московской области от 30 мая 2017 года №396/18 и размещен на официальном портале правительства Московской области.

«Граждане и представители юридических лиц в течение шестидесяти дней с момента опубликования настоящего сообщения могут ознакомиться с проектом межевания территории, в соответствии с которым предстоит образовать участки, подлежащие изъятию, на официальном портале правительства Московской области или в государственном казенном учреждении Московской области «Дирекция дорожного строительства» в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по адресу: Москва, улица Кулакова, дом 20, корпус 1, корпус β, восьмой этаж (БЦ «Орбита-2»)», — добавляется в сообщении.

Информацию о предполагаемом изъятии земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества для государственных нужд можно получить в дирекции дорожного строительства, направив соответствующее обращение.

Собственники, землевладельцы, землепользователи, арендаторы земельных участков, подлежащих изъятию, собственники расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества, лица, которым такие объекты недвижимого имущества принадлежат на иных правах и права которых на земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 60 дней могут направить заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки и (или) объекты недвижимости с приложением копий документов, подтверждающих эти права.

В таких заявлениях указывается способ связи с заявителями, в том числе их почтовый адрес.

Дирекция дорожного строительства является уполномоченной организацией, осуществляющей выявление лиц, земельных участков и расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества, которые подлежат изъятию для государственных нужд Московской области.