РИАМО - 26 июл. В 14 муниципалитетах региона 27 июля пройдет единый день диспансеризации, для обследования приглашаются граждане 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998 годов рождения, а также жители региона старше 40 лет, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Диспансеризация проводится для того, чтобы выявить заболевания на ранней стадии и при необходимости своевременно начать лечение. Это важно для повышения качества жизни наших жителей», — сказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

На первый этап диспансеризации, профилактический осмотр, приглашаются все жители региона старше 18 лет.

Дни диспансеризации пройдут в следующих районах и округах: Воскресенск, Дзержинский, Дубна, Егорьевск, Ивантеевка, Ленинский, Лобня, Можайский, Мытищи, Орехово-Зуевский, Сергиево-Посадский, Серпухов, Фрязино, Электрогорск. Записаться на диспансеризацию можно по телефону единого колл-центра губернатора 8-800-550-50-30, через портал госуслуг Московской области, а также через справочную службу поликлиники.