РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 июл. В микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска 28 июля пройдет открытая тренировка по воркауту, на которой всех желающих научат основам занятий на турниках, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Очередная открытая тренировка по программе «Спорт в каждый дом» в рамках федерального оздоровительного проекта «Прорыв к здоровью» состоится для всех желающих 28 июля в 16:00 в микрорайоне Кузнечики по адресу: улица Генерала Смирнова, дом №7», – говорится в сообщении.



Тренировку проведут спортсмены команды Podolsk Workout под эгидой общественной организации «Федерация воздушно-силовой атлетики и спортивной йоги Московской области».