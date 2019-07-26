Днем 25 июля в подмосковном Раменском на улице Лесной на одной из детских площадок мужчина напал с ножом на молодую женщину, в результате чего она скончалась. Убийца нанес девушке, предположительно – своей бывшей сожительнице, около 20 ножевых ранений на глазах у ее пятилетней дочери. Преступник задержан, против него возбуждено уголовное дело.

Убийство среди бела дня

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По данным ГУ МВД Московской области, сообщение о преступлении поступило в дежурную часть в 16.54 в четверг. Жестокое убийство было зафиксировано камерами наблюдения: на нем видно, как мужчина подошел к сидевшей на лавочке женщине и нанес ей множественные удары. Когда она упала, он скрылся с места преступления.

На площадке в это время играли дети, в том числе и пятилетняя дочь убитой – Натальи Басовой. Очевидцы сразу вызвали «скорую», но молодая женщина уже скончалась от потери крови.

Следственный комитет возбудил дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Преступник задержан

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Совершив преступление, 38-летний житель Раменского Артем Шустов скрылся на каршеринговом автомобиле Hyundai Solaris, для его задержания был введен план «Перехват».

Сотрудники МВД арестовали убийцу ночью возле лесополосы в Ногинске, примерно в 43 километрах от Раменского. Его одежда была вывернута наизнанку, при задержании он активно сопротивлялся.

При досмотре полицейские нашли у Шустова охотничий нож со следами бурого вещества, а в его квартире также обнаружили предположительные следы крови и два метательных ножа. В полиции Шустов написал явку с повинной и сообщил, что раскаивается в содеянном.

Оказалось, мужчина был ранее судим за незаконный оборот оружия. К тому же, его подозревают в причастности к убийству девушки в 2014 году, которое было совершено в Крыму.

Соседка Шустова рассказала агентству «РИА Новости», что мужчина хорошо одевался, ездил на автомобиле и производил впечатление спокойного человека. Говорил, что якобы занимался строительным бизнесом.

По данным СМИ, мотивом преступления стал конфликт между бывшими партнерами. По словам самого Артема Шустова, он убил 25-летнюю (по данным некоторых источников – 26-летнюю) Наталью Басову из ревности, якобы она ему изменяла.

В отношении преступника будут проведены судебно-медицинская, генетическая и психолого-психиатрическая экспертизы.

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Что известно о жертве

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Наталья Басова переехала в Раменское из Тамбова. В Подмосковье она снимала квартиру вместе с подругой. Наталья воспитывала дочь одна, работала в частном детском саду и в регистратуре местной больницы, планировала стать мастером ногтевого сервиса.

По словам знакомых, Наталья была очень дружелюбным, добрым человеком. С убийцей она встречалась около года, но вместе они не жили. Знакомые девушки утверждают, что они часто ссорились, так как ухажер был очень ревнив.

Свидетельницей убийства Натальи Басовой стала ее пятилетняя дочь. Она провела ночь в больнице, после чего ее передали тете, старшей сестре погибшей. У девочки развилось онемение, она переживает психотравматический шок. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что с ребенком будут работать психологи.

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Преступления из ревности

Жестокие нападения и убийства женщин их собственными мужьями или сожителями – не редкость, многие из них стали резонансными, часто они происходят на глазах у детей.

В 2017 году всю Россию шокировала трагедия с Маргаритой Грачевой из подмосковного Серпухова. В припадке ревности муж вывез ее в лес, где отрубил топором кисти рук. Врачи спасли одну руку девушки, вместо второй у нее – бионический протез. Суд приговорил Дмитрия Грачева к 14 годам колонии строгого режима.

В Солнечногорске 5 января 2018 года 39-летний мужчина убил свою супругу, нанеся ей несколько десятков ножевых ранений. Бывший полицейский Сергей Гусятников оставил труп жены в квартире, где находился его малолетний сын, и уехал на службу. Суд назначил убийце 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Похожее преступление было свершено в Костроме 27 июня 2019 года. Там экс-супруг из ревности зарезал 21-летнюю женщину. Полуторагодовалую дочь преступник отвез своей матери, а сам скрылся, однако вскоре убийца сам сдался полиции.

В городе Троицк Челябинской области 7 июля 2019 года была убита мать троих детей Оксана Садыкова, муж нанес ей удар ножом в подъезде. Свидетелем происшествия стал восьмилетний сын женщины.

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