РИАМО - 26 июл. «Почта России» отправила по России и за рубеж около тысячи открыток гостей и участников танцевального марафона «Московское долголетие» в парке «Сокольники», говорится в сообщении пресс-службы «Почты России» по макрорегиону Москва.

В мероприятии приняли участие москвичи старшего поколения, занимающиеся различными видами танцев по программе столичной мэрии.

«Почта России» впервые выступила партнером танцевального марафона. Все участники и гости праздника смогли получить специально выпущенные к празднику открытки и бесплатно отправить их своим друзьям и родным. Правильно заполнить адресные строки, найти в случае необходимости индекс и наклеить марку всем желающим помогали сотрудники отделения почтовой связи», – говорится в сообщении.

Финалистка конкурса пар в категории «Мастера» Людмила рассказала, что возможность отправить открытку с танцевальной площадки стала для них с партнером настоящим подарком.

«Это тоже возрождение традиций, как и танцы в парках. Если раньше мы часто писали друзьям, родным, то сейчас подобное редкость. А порадовать внуков такой открыткой очень здорово! И нам потом будет воспоминание о замечательном празднике, который и мэрия, и «Почта России» нам подарили», – поделилась участница марафона.

Большинство открыток танцоры отправили своим внукам и правнукам. Они желали молодежи не замыкаться в виртуальном мире, наслаждаться жизнью, заниматься спортом, танцами. А гости марафона с удовольствием отправляли открытки своим бабушкам и дедушкам, призывая их наслаждаться своим возрастом.

«Я отправила открытку своей бабушке, ей сейчас 77. Я написала, чтобы она вслед за замечательными сегодняшними участниками, самому старшему из которых, как я узнала, 85, начала танцевать! Это здорово! И спасибо за возможность передать привет самому близкому моему человеку», – сказала гость праздника Мария Капустина.