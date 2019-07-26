РИАМО (БАЛАШИХА) – 26 июл. В детском саду №44 «Земляничка» в микрорайоне Гагарина подмосковной Балашихи проводят ремонт и благоустройство территории, работы планируют завершить до 10 сентября текущего года, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«В нашем детском саду (№44 «Земляничка» – ред.) проводится капитальный ремонт. Здесь будут отремонтированы фасад и крыша, заменена система электричества, восстановлены инженерные коммуникации. В настоящий момент рабочие приступили к благоустройству территории. Ремонт планируем завершить до 10 сентября (2019 года – ред.)», – сказала заведующая детсадом Наталья Юрасова.

Она добавила, что в ходе работ по благоустройству на территории образовательного учреждения оборудуют детские и спортивные площадки с резиновым покрытием, а также установят десять новых столбов освещения. Стоимость работ – около 60 миллионов рублей.

«Сегодня наш детский сад посещают 175 малышей – это пять групп, две из них предназначены для детей с нарушением речи. По завершении капремонта мы откроем новую ясельную группу, рассчитанную на 30 малышей», – заключила Юрасова.

Детский сад №44 был построен в Балашихе в 1964 году. На базе образовательного учреждения работают классы робототехники, подготовке к школе, логопедический кружок. Также для детей открыты изостудия, музыкальные занятия и танцевальные кружки.