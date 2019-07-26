РИАМО - 26 июл. Полицейские раскрыли кражу часов за 15 тысяч рублей из квартиры в Одинцове, подозреваемой оказалась девушка из Тамбова, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Жительница города написала заявление в дежурную часть 1-го городского отдела полиции МУ МВД России «Одинцовское». Сотрудники отдела устроили розыск, в результате которого установили и задержали 18-летнюю девушку из Тамбова.

«В отношении подозреваемой следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража»», — говорится в сообщении.

По данной статье предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. С подозреваемой взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.