РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 июл. Компенсацию стоимости школьной формы получили более 70 детей из многодетных семей подмосковных Люберец в первом полугодии текущего года, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«В первом полугодии выплату на школьную форму получили более 70 детей из многодетных семей на общую сумму 216 тысяч рублей. Сумма компенсации на одного ребенка составляет 3 тысячи рублей», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что всего в текущем году выплату могут получить порядка 500 юных жителей Люберец.

«Эта компенсация выдается раз в год на одного школьника из многодетной семьи», – уточнил Ружицкий.

Для оформления компенсации родители предоставляют справку о том, что ребенок учится в школе городского округа Люберцы.

Услугу по предоставлению выплаты можно получить на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области uslugi.mosreg.ru. Она доступна для заявителей с подтвержденной учетной записью на портале. Для подтверждения необходимо обратиться в МФЦ.

В 2018 году компенсацию за школьную форму получили 337 детей их Люберец. Общая сумма компенсации составила свыше одного миллиона рублей.