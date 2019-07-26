РИАМО - 26 июл. В Подмосковье поместили под стражу 38-летнего мужчину, обвиняемый в убийстве женщины на детской площадке в подмосковном Раменском, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

«38-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве женщины (часть 1 статьи 105 УК РФ). По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

На допросе обвиняемый сообщил обо всех обстоятельствах и мотивах, совершенного им убийства. Он сказал, что преступление совершено из ревности, написал явку с повинной и раскаялся в содеянном.

Назначено проведение судебно-медицинской и генетической экспертиз, планируется назначение психолого-психиатрической.

Преступление произошло 25 июля на улице Лесной. Мужчина напал на женщину на детской площадке и нанес ей ножом около 20 ударов. Нападавший скрылся, позже его машину нашли в Ногинске. Злоумышленника задержали возле лесополосы. Известно, что ранее он был судим за незаконный оборот оружия. Проверяется его причастность к убийству еще одной девушки в Крыму в 2014 году.