РИАМО - 26 июл. В Волоколамском городском округе в рамках молодежного форума «Я — гражданин Подмосковья» подвели итоги областного конкурса граффити, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«В текущем году на конкурс было подано более 200 работ. Заявки на участие в конкурсе поступили из 51 муниципалитета Московской области, что на 10 больше, чем в прошлом году. Уровень работ участников в текущем году был настолько высок, что было решено учредить специальную премию в дополнение к трем призовым местам областного конкурса», - сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

По итогам конкурса первое место досталось Илье Чичикину и Александру Морсину из городского округа Щелково, представившим работу «Усадьба Гребнево». Второе место отошло уличному художнику из городского округа Химки Дмитрию Медведеву с работой «Из сказки в явь». На третьей позиции оказалось творческое объединение «Пятый угол» — Софья Афанасьева, Дарья Баракина, Никита Голубев, Данила Ребров. Ребята представили работу «Фокус времени» в Егорьевске.

Кроме того, в специальной премии победителем стал представитель городского округа Истра Станислав Троицкий, нарисовавший «Три театра».

Всем победителям конкурса вручили дипломы и ценные призы — наборы баллонов краски. За первое место давали 150 баллончиков, за второе – 100, за третье и специальную премию – по 50.

«Конкурс граффити сегодня - это возможность одновременно выявить и поддержать неформальную творческую молодежь и молодых художников, открыть новые имена, таланты и украсить город творчеством его жителей», - подчеркнула Плещева.

Форум «Я — гражданин Подмосковья» проходит в Волоколамском городском округе с 11 по 31 июля. Участие в нем принимают 10 тысяч человек – активные представители молодежи Подмосковья, а также молодежь из ЦФО и иностранные студенты. На форуме представлена обширная образовательная программа — выступления порядка 400 спикеров, мастер-классы, дискуссии и творческие мероприятия.